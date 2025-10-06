＜SkyレディスABC杯事前情報◇6日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞今週の国内女子下部、ステップ・アップ・ツアーは唯一の4日間大会。7日（火）から行われる。賞金総額4000万円、優勝賞金720万円と高額で、ロレックスポイント（女子世界ランキング）が加算されるフラッグシップイベントだ。【写真】注目ルーキーたちが髪をほどいたら…開幕に先がけ、初日の組み合わせが発表された。前戦の「中国新聞ちゅーピ