１０月６日午前、北海道・岩見沢警察署に砲弾のようなものが持ち込まれました。一時、ほとんどの警察官が避難したほか、警察署周辺が規制されるなど騒然としました。６日午前１１時ごろ、岩見沢警察署管内に住む人が、自宅に保管していた砲弾のようなものを警察署に持ち込みました。 警察によりますと、この人物は「物置に保管していました。最近ニュースで取り上げられているのを見て警察署に持ち込みました」と話してい