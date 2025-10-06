自民党の高市新総裁は党役員人事の詰めの調整を行っています。自民党本部から最新情報を伝えてもらいます。高市総裁は自らのSNSを更新し、党役員人事について6日夕方に内示を行い、7日に正式決定すると明らかにしました。高市氏は同じ投稿で、「臨時国会では与野党で力を合わせて早期に効果を発揮できる物価高対策に取り組む」とも明らかにしています。これまでの調整では、党の要の幹事長に麻生派のベテラン・鈴木総務会長を起用