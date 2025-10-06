信州大特任教授で弁護士の山口真由氏が６日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、総裁選決選投票で敗れた小泉進次郎氏について「なんかちょっと、噛ませ犬感が出てきた」との印象を語った。山口氏は、小泉氏の敗因を聞かれ「私は周辺が過保護過ぎたなって感じはしました」とコメント。「小泉さんが完全に出馬会見で棒読み。例えば日韓関係とかイデオロギーに関わる事は、周りは過保護で全部（原稿を）棒読みさ