東急田園都市線で列車同士が衝突・脱線した事故についてです。発生からおよそ17時間。全線での運転再開のめどはいまだ立っていません。復旧するまでには、まだかなりの時間がかかりそうです。けさから取材を続けていますが、東急電鉄の作業員らが脱線した車両の下部分を何度も確認する姿が見られました。現在も作業員の姿が車両のまわりに確認できます。午前11時ごろからは国の運輸安全委員会の調査官が入り、本格的な調査が始まっ