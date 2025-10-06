声優の洲崎綾が5日、X（旧ツイッター）を更新。夫である放送作家、脚本家、ミュージシャンの伊福部崇への怒りをぶちまけた。洲崎は、「電気の消し忘れとか換気扇のつけ忘れとか食器の洗い残しとか指摘すると、毎度言い訳と被害者ムーブのオンパレードなんだけど…『ごめんね』で終わることをなんで言い返してくるんだろうな？みんなそう？」とリアルな日常の愚痴をこぼして、「赤ちゃん2人みてるみたいだよ」と嘆いた。さらに「妊