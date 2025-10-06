週末の自民党総裁選を受けた円売りが継続＝東京為替概況 4日の自民党総裁選で、下馬評で有利とされていた小泉農水相を破って高市前経済安全保障相が勝利し、新総裁に決定したことで円売りが一気に広がった。高市氏は以前日銀の利上げに否定的な発言を行っていたこと、積極財政志向が強く、財政赤字懸念が広がったことなどが円売りにつながった。ドル円は先週末終値の147円47銭から一気に上昇して始まり、9月25日、26日