ドル円１５０．１０近辺、ユーロドル１．１６９０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は150.10近辺、ユーロドルは1.1690近辺で推移している。ドル円は週末の自民党総裁選出で高市氏が勝利したことがサプライズとなり、急速に円安が進行した。149.05付近を安値に一時150.44付近まで上昇。足元では動き一服も、150円台は維持している。ユーロドルは1.17台前半での揉み合いから、足元では下押しされてい