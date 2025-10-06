今シーズンの山形県産ブランド米、「はえぬき」、「つや姫」、「雪若丸」の収穫量について、県は6日、「おおむね平年並み」とみられると明らかにしました。これは、県議会農林水産常任委員会で県が明らかにしたものです。県の説明によりますと一部の地域ではことし7月の少雨の影響でイネが枯れ上がり、収穫量が減少した田んぼが確認されたものの、9月時点の「はえぬき」、「つや姫」、「雪若丸」の収穫量は「おおむね平年並