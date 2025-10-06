ドジャースは、MLBポストシーズンを投手総力戦で戦います。フィリーズとのカード2戦目を前に、前日会見に臨んだロバーツ監督は、先発投手としてシーズンを戦い抜いたクレイトン・カーショー投手、タイラー・グラスノー投手の2投手の起用法を明かしました。日本時間5日のカード初戦、先発登板した大谷翔平選手の後を任されたのが、グラスノー投手でした。グラスノー投手は、シーズン18試合に先発登板し、4勝（3敗）を挙げるなど、先