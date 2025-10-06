5日夜、東急田園都市線梶が谷駅で起きた電車同士の衝突・脱線事故の影響で、現在も一部区間で運転見合わせが続いていて、再開のメドは立っていません。事故現場から中継です。発生からおよそ17時間となりますが、衝突した電車はまだ線路に残されたままです。午前11時すぎから国の運輸安全委員会の調査官が線路に入り、電車の撮影をするなどして、いまも調査が続いているものとみられます。東急電鉄によりますと、5日午後11時ごろ、