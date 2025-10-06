NEWS増田貴久（39）が6日、都内で行われた「ブロードウェイクリスマス・ワンダーランド2025」記者発表会に登場し、クリスマスの切ない思い出を語った。サンタクロースと楽しむクリスマスショーで、増田は応援アンバサダーを務めている。クリスマスの思い出について、子どものころのエピソードを披露。「サンタクロースをずっと信じていたんですけど、ある時から増田家にサンタさんが来なくなった」と苦笑い。「毎年25日は姉と朝起