6日昼過ぎ、仙北市の小学校のグラウンドでクマ1頭が目撃されました。クマは1時間ほど敷地内にいましたが、立ち去ったということです。仙北警察署の調べによりますと6日午後1時ごろ、仙北市田沢湖生保内字武蔵野の生保内小学校のグラウンドにクマ1頭がいるのを、学校関係者が校舎の中から目撃しました。クマは体長が約50センチで、その後学校敷地内の木に登っていましたが、午後2時10分ごろ木から下りてそのまま立ち去ったというこ