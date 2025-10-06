10月5日、Wリーグの日立ハイテククーガーズに所属する高田静が、自身のInstagramで結婚したことを発表した。 現在29歳の高田は身長169センチのポイントガード。鋭いドライブが持ち味で、世代別日本代表としてプレーした実績を持つ。早稲田大学卒業後にENEOSサンフラワーズへ加入し、今オフに6年間プレーしたENEOSを退団。今月開幕する2025－26シーズンから日立ハイ