10月5日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2第1節GAME2の6試合が各地で行われた。 開幕戦でホーム初戦を制した神戸ストークスは、福井ブローウィンズと対戦。寺園脩斗とヨーリ・チャイルズの活躍で前半に10点リードを奪うと、後半も主導権を渡さず91－85で開幕2連勝を飾った。チャイルズは27得点15リバウンドでダブルダブルを記録。木村圭吾が4本の3ポイント