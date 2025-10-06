株式会社CIOは、飲み物の温度を自在にコントロールできるマグウォーマーと、Qi2対応のワイヤレス充電器を組み合わせた新製品『MugWarmerⅡ』を発表した。 （関連：【画像】CIO、新型マグウォーマー『MugWarmerⅡ』《詳細・デザイン一覧》） 予約販売は2025年10月3日よりスタートしており、Amazonや楽天市場、CIO公式ストア、一部家電量販店で展開。価格は税込6,980円。さらに