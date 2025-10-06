きょう東証グロース市場に新規上場したムービン・ストラテジック・キャリアは、午前９時４３分に公開価格２０８０円を４２２円（２０．３％）上回る２５０２円で初値をつけた。９時４５分に２７３５円の高値をつけたものの、一転して１０時７分に２４９１円の安値に下落。その後は概ね安値圏で推移し、２５２０円で初日の取引を終えた。 出所：MINKABU PRESS