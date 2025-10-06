10月5日、バラエティ番組『日曜日の初耳学 秋の2時間SP』（TBS系）が放送された。MCを務める林修が “時代のカリスマ” と対峙する人気企画「インタビュアー林修」に、元TOKIOの松岡昌宏がゲスト出演。TOKIOの生い立ちから、解散したグループの今後について語り、話題となっている。「6月に国民的グループ・TOKIOが解散し、1994年にデビューしてから30年ほどの活動に終止符を打った松岡さん。デビュー前から仲のよかった元V6の井