（台南中央社）南部・台南市と友好都市協定を結ぶ群馬県みなかみ町で4日、町の誕生20周年記念式典が行われ、同市の趙卿恵（ちょうきょうけい）副市長や邱莉莉（きゅうりり）市議会議長が出席した。市が5日、報道資料で伝えた。両市町は2013年に協定を締結した。市によれば、みなかみ町は締結以来、毎年のように訪問団を組んで台南を訪れている他、台南産のマンゴーやパイナップルを購入しているという。黄偉哲（こういてつ）市長の