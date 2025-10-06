６日の債券市場で、先物中心限月１２月限は小反落。４日投開票の自民党総裁選で高市早苗氏が選出されたことを受けた買いは朝方で一巡し、その後は上値が重くなり下げに転じた。 自民党の高市新総裁は４日の記者会見で、金融政策の責任を持つのは政府だとし、日銀は最善の手段を考えて実行する立場だとの認識を示した。市場では日銀の追加利上げへのハードルが上がったとの見方があり、債券先物は寄り付き直後に一時１