○経済統計・イベントなど ０８：３０豪・ウエストパック消費者信頼感指数 ０８：３０日・全世帯家計調査 １０：３０日・３０年物利付国債の入札 １４：００日・景気動向指数（速報値） １５：００独・製造業新規受注 １５：４５仏・貿易収支 １５：４５仏・経常収支 ２１：３０米・貿易収支 ※日・閣議 ※米・３年物国債入札 ※中国，香港，韓国市場が休場 ○決算発表・新規上場など 決算発表