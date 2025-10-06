バンダイスピリッツは、『ウルトラマンサーガ』より「S.H.Figuarts ウルトラマンサーガ」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月6日16時より予約受付開始、2026年3月発送予定。『ウルトラマンサーガ』より、「ウルトラマンゼロ」、「ウルトラマンダイナ」、「ウルトラマンコスモス」の心がひとつになった時に姿を現す光の戦士、「ウルトラマンサーガ」がS.H.Figuartsに登場。円