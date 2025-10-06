女優の仲里依紗が、健康的で美しい脚の著名人に贈られる「第21回クラリーノ美脚大賞2025」の30代部門に選出され6日、都内で行われた授賞式に出席した。仲里依紗仲は、真っ赤なミニドレスにピンクのパンプスを合わせたコーディネートで美脚を披露。「この賞を受賞したと聞いたときに、『まさか自分が……』と思ったんです。自分の中で美脚売りをしていたのかというか、脚自体、私、いつ出したかなと。オーバーサイズの服だったり、