健康的で美しい脚の著名人に贈られる「第21回クラリーノ美脚大賞2025」の授賞式が6日、都内で開催され、女優の米倉涼子がオーバー40ty部門に選出されるも、授賞式は欠席。司会者より「体調不良によりご欠席となります」と説明があった。なお、米倉は、2011年に30代部門を受賞しており、2度目の受賞となった。米倉涼子米倉は1975年8月1日生まれ(50歳)、神奈川県出身。1993年よりファッション誌『CanCam』の専属モデルとして活動し、