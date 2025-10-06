ファーウェイ・ジャパンは10月6日、血圧計を内蔵したスマートウォッチ「HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計」の新色としてブルー（コンポジットレザーベルト）を発表した。発売日は10月14日、市場想定価格は6万280円。HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計に新色のブルーが登場HUAWEI WATCH D2は、日本の管理医療機器認証を取得した血圧計内蔵スマートウォッチ。夜間睡眠中の自動血圧モニタリング機能を備えており、1日を通じて血