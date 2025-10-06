10月7日の決算発表銘柄（予定）★は注目決算 ■発表時間未確認※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻 ◆第1四半期決算： サカタタネ [東Ｐ] (前回15:30) 三協立山 [東Ｐ] (前回15:30) 中北製 [東Ｓ] (前回15:30) ◆第2四半期決算： サンエー [東Ｐ] (前回15:00) タビオ [東Ｓ] (前回15:30) ★ パルＨＤ [東Ｐ] (前回15:30)