6日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前週末清算値比2250円高の4万8190円で取引を終えた。出来高は6万8726枚だった。この日の日経平均株価の現物終値4万7944.76円に対しては245.24円高。 株探ニュース