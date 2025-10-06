6日15時45分、TOPIX先物期近2025年12月限は前週末清算値比99.5ポイント高の3237ポイントで取引を終えた。出来高は8万2881枚だった。この日のTOPIXの現物終値3226.06ポイントに対しては10.94ポイント高。 株探ニュース