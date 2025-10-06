【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERが、10月10日20時に2ndミニアルバム『WE GO UP』のリリースを記念してカムバックスペシャルライブを開催する。 ■トークショー形式でファンとコミュニケーション この日、BABYMONSTERはYouTube、Weverse、TikTokチャンネルの生中継を通じて、視聴者たちとリアルタイムで交流する予定。 今回のライブはBABYMONSTERのメンバーたちが直接新しい