6日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前週末清算値比985ポイント高の2万9245ポイントで取引を終えた。出来高は7449枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万9082.17ポイントに対しては162.83ポイント高。 株探ニュース