6日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年12月限は前週末清算値比34ポイント高の1935.5ポイントで取引を終えた。出来高は247枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1943.65ポイントに対しては8.15ポイント安。 株探ニュース