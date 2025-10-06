日本相撲協会は6日、大関・琴桜（27＝佐渡ケ嶽部屋）が右膝の負傷でロンドン公演（15〜19日）に参加しないと発表した。秋場所では13日目の豊昇龍戦で負傷し「右膝内側側副靱帯損傷で全治3週間の見込み」と診断され、14日目から休場していた。秋場所は9勝5敗1休で終えた。4日の元大関・貴景勝、5日の元関脇・妙義龍の引退相撲には、それぞれ土俵入りと断髪式にのみ参加していた。6日の全日本力士選士権を休場し、7日に行わ