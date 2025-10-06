毎年の猛暑で稲作への悪影響が指摘される中、高温への耐性を備えた新品種「にじのきらめき」への切り替えが愛媛県内で進んでいる。ＪＡ松山市（松山市）は、来年度の本格導入を目指して試験栽培に取り組んでおり、品質や食味などを分析し、生産農家への指導に生かす。（住田勝宏）味はコシヒカリ似、高温でも収量多く「にじのきらめき」は、２０１８年に農業・食品産業技術総合研究機構（茨城県）が開発した、暑さに強い新品種