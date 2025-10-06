「川口市営第１０回２節」（６日、川口）加賀谷建明（４７）＝川口・２７期＝が斑走路で行われた開催初日６Ｒ（昼）を、８番手から７車抜きで圧勝して準決勝戦に進出した。先に抜け出した青木治親（川口）を４周１角で差し、ゴールでは青木に１８メートルの差をつけた。前節の川口は湿走路で行われた準決勝戦で次世代エースの佐藤励（川口）を６４メートルちぎる楽勝。優勝戦（良走路）は佐藤励の３着とエンジンは安定してい