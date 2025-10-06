ＢＴＳのＲＭ（３１）が５日、韓国のファンコミュニティープラットフォーム・Ｗｅｖｅｒｓｅ（ウィバース）でライブ配信を行い、結婚について自身の考えを明かした。ＲＭは「僕ももう３２歳（数え年）だ。早く結婚したら、みんなが悲しむかもしれないから。このままじゃ（結婚）できないかもしれないけど」と言い、笑った。そして「友人は１０人中２、３人くらいしてるけど、最近はしない傾向にあるのではないか。良い縁に出