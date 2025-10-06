【第７１代横綱鶴竜力三郎の軌跡一生懸命・音羽山親方自伝（１５）】２０１４年３月２８日。私は東京・明治神宮で当時の理事長だった北の湖親方から横綱推挙状と綱を手渡されました。親方には自分が入門する際に一度、師匠の井筒親方（元関脇逆鉾）に連れられてあいさつをしたんですね。その人から受け取ることができたのは感慨深いものがありました。授与式後の奉納土俵入りで締めた三つぞろいの化粧まわしも、理事長からお借