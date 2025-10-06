?元環境少女?でスウェーデンの気候変動活動家グレタ・トゥーンベリさん（２２）がパレスチナ自治区ガザに向かう支援船団の一員として拘束された後、イスラエルの拘留施設に収監され、?ひどい扱いを受けている?と主張したとされる件について、イスラエル外務省は５日、Ｘで「厚かましいウソだ」と強く非難した。英紙ガーディアンが先日、確認したスウェーデン外務省のメールによると、グレタさんは担当官に対し「トコジラミのはび