ロッテは金子誠一軍チーフ守備走塁コーチ（４９）、大家友和二軍チーフ投手コーチ（４９）が契約満了に伴い、今シーズン限りで退団すると発表した。日本ハム時代（０８〜１２年、１６〜１８年）から気心の知れた金子コーチは２０２３年に就任した吉井監督の右腕として一軍戦略コーチを務め、今季途中から一軍チーフ守備走塁コーチに配置転換された。大家コーチは吉井監督とエクスポズ（現ナショナルズ）時代の同僚で、昨年１