ブルージェイズとの地区シリーズで２戦２３―８と圧倒されたヤンキースのファンがブ軍の不正を疑っている。米メディア「エッセンシャリースポーツ」は「ブルージェイズが不正行為を疑われ、ヤンキースに連勝した後、『アストロズ２・０』の主張が噴出」との記事を配信した。ヤンキースは５日（日本時間６日）、敵地トロントでのブルージェイズ戦に７―１３で敗れ２連敗と後がなくなった。「トロントは圧倒的な強さを見せ、フ