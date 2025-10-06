国民スポーツ大会陸上第4日第79回国民スポーツ大会（国スポ）の陸上競技は6日、滋賀・平和堂HATOスタジアムで第4日が行われ、成年少女男女混合4×400メートルリレー予選に女子800メートル日本記録保持者・久保凛（東大阪大敬愛高3年）が大阪のアンカーとして登場した。2番手でもらったが、1着でフィニッシュ。3分20秒04で大阪の決勝進出に貢献した。久保は4日に行われた“本職”少年女子A800メートル決勝で、昨年自身がマーク