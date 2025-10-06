明治安田J3リーグのツエーゲン金沢は4日、アウェイでAC長野パルセイロと対戦し、逆転で勝利しました。J2昇格プレーオフ圏内へ、なんとか勝ち点を重ねたいツエーゲン金沢。しかし、前半22分、先制を許します。1点を追いかける前半37分、ツエーゲンの反撃が始まります。嶋田のパスから、大谷の右足のシュート。同点で折り返したツエーゲンは、後半28分。ロングスローからのこぼれ球