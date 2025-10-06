おもちゃと猫ねこちゃんホンポ

人間と猫では見える色が異なる?目の網膜にある細胞の違いで色が異なる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 猫と人間では見える色に違いがある
  • 目の網膜にある、色を識別する細胞の種類が違うため
  • 猫は夜でも物を見ることができる、動く物がよく見える
記事を読む

おすすめ記事

  • 全力疾走する猫→突然止まったかと思ったら…近くにいた犬に見せた『まさかの行動』が4004万再生「なんでｗｗ」「クレイジーｗ」＜海外＞
    全力疾走する猫→突然止まったかと思ったら…近くにいた犬に見せた『まさかの行動』が4004万再生「なんでｗｗ」「クレイジーｗ」＜海外＞ 2025年9月30日 6時20分
  • アビシニアン
    猫の『性格』はどのように形成されるの？個性あふれる違いを生む4つの要因 2025年10月3日 20時20分
  • 怒っているアビシニアン
    猫が『ブチギレ寸前』のときにみせるサイン4つ　起こりうるトラブルや適切な対処法を解説 2025年10月3日 12時0分
  • にこやかに撮影…している場合じゃない！猫写真家が捉えた「絶賛バトル中の猫たち」衝撃的な瞬間
    にこやかに撮影…している場合じゃない！猫写真家が捉えた「絶賛バトル中の猫たち」衝撃的な瞬間 2025年10月3日 7時0分
  • 仲良しな猫
    猫の多頭飼い『適正な頭数』はどれくらい？お互いが幸せに過ごすために考えるべきポイント5つ 2025年10月2日 17時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 草間容疑者を釈放 頭を下げ謝罪
    2. 2. 有吉 紳助さんの名を挙げ苦言
    3. 3. うつ病の人が実は無意識に好む色
    4. 4. 田園都市線で見合わせ 列車衝突
    5. 5. 長男出産 医者が股に手突っ込む
    6. 6. 56歳かとうれいこの水着に違和感
    7. 7. 草間容疑者が裏切った「恩人」
    8. 8. メンタルが弱い子の親 共通点
    9. 9. 高市総裁の誕生 カズがバッサリ
    10. 10. 松岡昌宏「国分太一と会った」
    1. 11. 前橋市長ラブホ騒動「裏がある」
    2. 12. 高市氏の懸念指摘 普通なら定年
    3. 13. 上野千鶴子氏 東大生に嫌がらせ
    4. 14. 疑惑の大物タレントA「その後」
    5. 15. グレタさん 独房で厳しい扱い
    6. 16. UNIQLO最大の黒歴史に佐久間戦慄
    7. 17. 母が乳児を殺害 遺体と添い寝
    8. 18. 撮影中に救急搬送 発生していた
    9. 19. 列車が衝突 回送は見習い運転士
    10. 20. 逮捕直後の草間容疑者の姿を目撃
    1. 1. 草間容疑者を釈放 頭を下げ謝罪
    2. 2. 田園都市線で見合わせ 列車衝突
    3. 3. 前橋市長ラブホ騒動「裏がある」
    4. 4. 高市氏の懸念指摘 普通なら定年
    5. 5. グレタさん 独房で厳しい扱い
    6. 6. 前橋市長 疑問視される部屋構造
    7. 7. 高市氏に公明党注文 極めて異例
    8. 8. 高市氏の「馬車馬発言」撤回要請
    9. 9. 【速報】回送列車は見習い運転士が運転　東急田園都市線 列車衝突・脱線事故
    10. 10. 林家夫妻の自宅黒焦げ 火事全貌
    1. 11. 【速報】「Aぇ！ group」草間リチャード敬太さん釈放…4日に公然わいせつ容疑で逮捕
    2. 12. 佳子さまと「別居」からの急接近
    3. 13. 下着盗み腕に噛みつく 少年逮捕
    4. 14. 田崎氏 高市氏の当選を受け謝罪
    5. 15. 高市首相を待つ「イバラの道」
    6. 16. 名張６人死傷事故、シートベルトの「上から」着席か…警告消す目的？留め具は固定
    7. 17. 車が衝突 自転車に乗った8歳死亡
    8. 18. 大学入るまで不良 高市氏の軌跡
    9. 19. 台風22号 急カーブで日本列島へ?
    10. 20. 職質で暴力「女性警察官だから」
    1. 1. 上野千鶴子氏 東大生に嫌がらせ
    2. 2. 母が乳児を殺害 遺体と添い寝
    3. 3. 娘にバレそう 托卵女性ヒヤヒヤ
    4. 4. 高市氏 記者団に「WLBを大事に」
    5. 5. 総勢10人の孫 援助の負担に悲鳴
    6. 6. ホテル宿泊時のNG行為 4つ紹介
    7. 7. 高市氏「右寄り」になった経緯
    8. 8. 最大の功労者 麻生氏はなお壮健
    9. 9. 高市氏 官房長官は木原氏で調整
    10. 10. タクシー運転手 困惑の差し入れ
    1. 11. 麻生太郎氏の影響力 増大に懸念
    2. 12. 政調会長に小林鷹之氏を起用へ
    3. 13. 参政が連立入り否定 自民がダメ
    4. 14. 【独自】80年見解「反軍演説」言及　首相、10日に会見し発表へ
    5. 15. 自民党 麻生氏を副総裁に起用か
    6. 16. 橋下氏 総裁選勝敗は「らしさ」
    7. 17. 1000回超も不正注文 前代未聞
    8. 18. 石破茂首相「反軍演説」に言及へ
    9. 19. 高市氏の勝利 麻生氏の「戦術」
    10. 20. 高市氏を狙う? 週刊誌の動き推察
    1. 1. 米俳優 隣人の犬に襲われ死亡か
    2. 2. 拷問を生配信→民家で遺体 南米
    3. 3. なんでも吸い込む 韓国に恨み節
    4. 4. 「太もも女神」チアガールの美脚
    5. 5. 韓国国籍放棄の人が増加 報道
    6. 6. 元ラッパーの凋落に「衝撃」
    7. 7. カッシーニが見つけた新事実
    8. 8. 老化の兆候を逆転させる実験成功
    9. 9. 英でキージャミング行為が発覚
    10. 10. ラピダス 大口顧客を獲得
    1. 11. 中国「低空経済」の実現が加速
    2. 12. トランプ氏 シカゴに州兵投入
    3. 13. 韓国「嫌中」の集会頻発で懸念
    4. 14. テイラーの映画 北米興収1位
    5. 15. 金正恩氏 韓国を標的にしている
    6. 16. 新常識がひっくり返る大発見
    7. 17. 中国開発の飛行艇 試験飛行終了
    8. 18. 脱北女優 魅力的なキス顔SHOT
    9. 19. 「組織的愚かさ」対処10の助言
    10. 20. ボトルの蓋に穴 中国で注目
    1. 1. 炎上したジャングリア 直近の声
    2. 2. 「独身税」実は全加入者が対象
    3. 3. 錦糸町駅近で4400万 興奮隠せず
    4. 4. 徳川再建を狙った定信の性癖
    5. 5. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
    6. 6. 「実家じまい」相談が増加中の訳
    7. 7. プロが絶対に手出さない物件
    8. 8. なぜ? 近所のお店がAmazon配達
    9. 9. 若さを保つ「鍵」はスーパーに
    10. 10. ナノ・ユニバースの秋冬物がSALE
    1. 11. 正直舐めてた スズキの名車絶賛
    2. 12. スペイン支えた「超優良経済圏」
    3. 13. ファミマのアパレルが爆売れの訳
    4. 14. 黒字でも倒産 本当の理由解説
    5. 15. Amazon 松屋の冷食が最大57%オフ
    6. 16. 新NISAの投資枠 外れ資金は?
    7. 17. デキる非正規と正社員比較したら
    8. 18. ロシア 1990年代以来の物々交換
    9. 19. THE NORTH FACEが最大38%OFFに
    10. 20. 「借りものの時間」が訪れた理由
    1. 1. LINEが11月に使えなくなる可能性
    2. 2. Amazonでニューバランスが半額も
    3. 3. 手間かからず袋麺 レンジで調理
    4. 4. 車のスマホホルダーが理想的
    5. 5. Amazonセール開幕 人気商品は?
    6. 6. Ankerの人気商品が最大50％OFFに
    7. 7. グンゼのインナーが最大39%OFFに
    8. 8. Amazonで医薬品やサプリが56%OFF
    9. 9. マ・マーの早ゆでパスタが46%OFF
    10. 10. セールで最大半額 Fire TVを比較
    1. 11. チャンピオンがAmazonで52%OFF
    2. 12. お尻から震え IOWNの特長に驚き
    3. 13. 買うなら今 日用品が最大48%OFF
    4. 14. Aladdinのプロジェクター20%OFF
    5. 15. Xiaomi 15T Proなど 販路に差
    6. 16. Google 2026年に「PCのOS」発表
    7. 17. Apple Watchに高血圧通知機能
    8. 18. LINEの写真が突然消える なぜ?
    9. 19. 集英社の人気マンガが50%pt還元
    10. 20. Amazonセール対象のAppleまとめ
    1. 1. 大谷絶賛で話題 チーズステーキ
    2. 2. 大谷への「降伏発言」が火に油か
    3. 3. 凱旋門賞 日本馬は悲願Vならず
    4. 4. 大谷打席 TV越しに分かる異常さ
    5. 5. 大谷が残した「4K-9K」に米感嘆
    6. 6. 田中将大 現役なら難しい問題も
    7. 7. 朗希が半年で激変 別人フォーム
    8. 8. 村上や才木ら「WBC全員辞退」か
    9. 9. 風吹ケイ告発 有名選手セクハラ
    10. 10. ヤ軍が投手崩壊 ジャッジが本音
    1. 11. 朗希 消えた批判→待望の守護神
    2. 12. ビール売り子と選手の出会い事情
    3. 13. 村上宗隆に「パドレス待望論」
    4. 14. 新庄剛志監督の続投 正式決定
    5. 15. 予選落ち大泣き 渋野日向子の今
    6. 16. 大谷と佐々木が成し遂げた史上初
    7. 17. No.1争いは関係なし 大谷の一言
    8. 18. 朗希11球好投に衝撃 止まぬ賛辞
    9. 19. クロワデュノール大敗 なぜか
    10. 20. 中島ひとみ 鬼滅ポーズの後日談
    1. 1. 有吉 紳助さんの名を挙げ苦言
    2. 2. 長男出産 医者が股に手突っ込む
    3. 3. 56歳かとうれいこの水着に違和感
    4. 4. 草間容疑者が裏切った「恩人」
    5. 5. 高市総裁の誕生 カズがバッサリ
    6. 6. 松岡昌宏「国分太一と会った」
    7. 7. 疑惑の大物タレントA「その後」
    8. 8. UNIQLO最大の黒歴史に佐久間戦慄
    9. 9. 列車が衝突 回送は見習い運転士
    10. 10. 撮影中に救急搬送 発生していた
    1. 11. 逮捕直後の草間容疑者の姿を目撃
    2. 12. 菅田主演に辛辣 TVerの登録外す
    3. 13. 草間容疑者は2人目 2年前の騒動
    4. 14. 木梨憲武 番組ロケ中に土下座
    5. 15. 麻生氏 中盤まで進次郎氏を推す?
    6. 16. 小泉陣営は勝った気でいた 指摘
    7. 17. フィフィ「自民は崩壊に向かう」
    8. 18. タトゥーにタバコ Fukaseに唖然
    9. 19. 草間容疑者出演の5番組 配信停止
    10. 20. ミャクミャク巡る投稿 NHKが謝罪
    1. 1. メンタルが弱い子の親 共通点
    2. 2. 他人をアテにする母親に驚き
    3. 3. 子どもが朝不機嫌になる原因
    4. 4. 有休は私用じゃ...マンガが話題
    5. 5. やっくんさん13回忌に想い語る
    6. 6. セブン限定 秋の新作スイーツ
    7. 7. 熟年夫婦は「感謝と謝罪」がコツ
    8. 8. クレーマーの心を反らす粋な行動
    9. 9. 印象に残るナチュラルメイク
    10. 10. 12星座別 2025年10月の運勢は
    1. 11. 「洗剤不要」のバスブラシに感動
    2. 12. サメが長寿の理由 研究で判明
    3. 13. 「西帷子」はなんて読む？ひらがな6文字の岐阜県の地名！
    4. 14. ユニクロの即戦力 長袖トップス
    5. 15. 今週の星座占い 下半期の占い
    6. 16. ユニクロ新作 大人のコーデに
    7. 17. タワマンで後悔 漫画で気分転換
    8. 18. ファミマでスヌーピー好き必見
    9. 19. セレブ婚もバレてすべて失った訳
    10. 20. 男性が彼女に隠す「黒歴史」9つ