人間と猫では見える色が異なる?目の網膜にある細胞の違いで色が異な… テレビ 部屋 視力 嗅覚 トレンド ねこちゃんホンポ 人間と猫では見える色が異なる?目の網膜にある細胞の違いで色が異なる 2025年10月6日 16時0分 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 猫と人間では見える色に違いがある 目の網膜にある、色を識別する細胞の種類が違うため 猫は夜でも物を見ることができる、動く物がよく見える