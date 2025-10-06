「気が付けば、いつも自分が行きたい方向に進んでいましたね」そう語るのは今年、俳優生活40周年を迎えた川野太郎（65）。’85年にNHK連続テレビ小説『澪つくし』で沢口靖子（60）の相手役としてデビュー。以降、ドラマ・映画・舞台に加え、キャスターや料理番組出演など幅広い活動を続けてきた。そして10月9日からは舞台『野良犬譚』（南大塚ホール）で主演する。「子供の頃は野球選手に憧れる野球少年でした。でも母によく映画館