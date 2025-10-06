ファミリーマートは、人気パンを“裏返して”クイニーアマンに仕立てた新シリーズ「オモテもウラもおいしいパン」を、2025年10月7日より全国で発売します。第1弾として、「デニッシュメロンパン」「チーズケーキデニッシュ」「アップルパイタルト」の3種類が登場します。 ファミリーマート「オモテもウラもおいしいパン」シリーズ 価格：185円（税込）〜発売日：2025年10月7日（火）販売場所：全国のファミリーマ