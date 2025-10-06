「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 5th Live Tour 〜4Pair Power Spread!!!!〜」の「みらくらぱーく！ presents Heart Stage」が、10月5日に東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催。2026年春に映画『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』が公開予定であることを発表された。【写真】105期8人体制初のライブツアー10月4日「みらくらぱーく！ presents Heart Stage」の様