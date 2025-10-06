◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」「お題はお任せ」の両国発は何を書こうか、すごく悩む。きっと私だけではない（と信じたい）。ただ、もう３回目の出番なので、今回は素直に思っていることをテーマにしたい。「ＡＩ（人工知能）」が急速に進化する時代に、記者の存在意義とは。今年に入り、本当に考えることが増えた。まず、生成ＡＩによる文章の作成は便利だが、出典元が不明確になる可能性や誤情報のリスクを抱える点が