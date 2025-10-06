俳優の沢口靖子が6日、自身が主演を務める月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（毎週月曜後9：00〜）の囲み取材会に出席。同日夜に初回放送を控える中、共演するSUPER EIGHT横山裕の印象を語った。【全身ショット】綺麗…鮮やかなワンピースで登場した沢口靖子『絶対零度』は、2010年からスタートした人気作品で、今作はシリーズ誕生15年のシーズン5にあたる新章。そんな沢口が今作で演じるのは、「情報犯罪特命対策