強盗の疑いで、暴力団幹部らが逮捕されました。 【写真を見る】強盗の疑いで暴力団幹部の男ら逮捕 バールのようなもの持って… 質店の女性店主ら脅し現金1万7000円と商品券奪って逃走 三重 逮捕されたのは、住居不定で六代目山口組傘下組織幹部の谷口健太容疑者（39）と三重県鈴鹿市の飲食業・大谷秀幸容疑者（52）です。 警察によりますと、谷口容疑者らは先月28日午後3時過ぎ、鈴鹿市阿古曽町の住居兼質店にバー