女優の大地真央（69）が6日、テレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。コメディアン植木等さん（享年80）について語った。大地は幼少期から人を喜ばせるのが好きで、植木さんに憧れていたという。「見た目はすごくダンディーなのに面白いのが好きでしたね」。ミュージカルで共演した感想として「普段はすごくおとなしいというか。紳士な方で。ギャップが魅力的だった」と口に。「“私7歳ぐらいの時に『