◇陸上第79回国民スポーツ大会（2025年10月6日滋賀・平和堂HATOスタジアム）成年少年男女混合1600メートルリレー予選が行われ、久保凛（17＝東大阪大敬愛高）が大阪の一員としてアンカーを走り、3分20秒04で4組1着となって決勝に進んだ。久保は2位でバトンを受け、最後の直線で逆転した。久保は4日に決勝が行われた女子800メートル決勝で2分1秒72の大会新記録をマークし、2連覇を達成。今季最後の800メートルのレース